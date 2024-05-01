Stratejik Satınalma Derneği Zirvesi'nde Tedarik Zinciri Sorunları ve Risk Yönetimi Tartışıldı

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Stratejik Satınalma Derneği Zirvesi'nde, satın alma profesyonelleri ve uzmanlar tedarik zincirlerinde son yıllarda yoğunlaşan sorunları ve alınması gereken risk yönetimi önlemlerini değerlendirdi.

Stratejik Satınalma Derneğinden (SSD) yapılan açıklamaya göre, "Yılmaz Satınalma ve Tedarik Zincirlerinde Risk Yönetimi" başlığıyla hayata geçirilen zirvede, konuşmacılar iktisat uzmanı Mahfi Eğilmez, Koç Holding'in eski İcra Kurulu Başkanı Turgay Durak ve Ahbap Derneğinin kurucusu Haluk Levent, satın alma yönetici ve uzmanlarına bilgi verdi, katılımcıların sorularını cevapladı.

Zirvede, etkinlik sponsorları arasında yer alan Epal Türkiye, Fanuc, Hansa Flex, PeraPole ve Trio Mobil tarafından çeşit aktiviteler gerçekleştirildi.

"Bu yıl zirveyi başarıyla ve rekor katılımla gerçekleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SSD Yönetimi Kurulu Başkanı Evren Cibelik, bu yıl zirveyi başarıyla ve rekor katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cibelik, "Geçirdiğimiz zorlu dönemlerde satın alma konusunda büyük deneyimler edindik. Salgının ardından gelen ekonomik istikrarsızlıklar, resesyon kaygıları, yakın bölgemiz ve küresel ölçekte süregelen jeopolitik gerginlikler ve ticaret savaşlarının tedarik zincirleri üzerindeki gölgeleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Zorlu koşullarda işletmelerin ayakta kalmak ve rekabet güçlerini korumak için tedarik zincirlerinde çevik yaklaşımlar benimsendiğini kaydeden Cibelik, giderek ivme kazanan teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşümün tedarik zincirlerine entegre edilmesinin de çok önemli olduğunu vurguladı.

"Sanayide Kadın Liderler" paneli düzenlendi

Zirve kapsamında düzenlenen "Sanayide Kadın Liderler" konulu panelde, SSD Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurt & Partners Yönetici Ortağı Avukat Özlem Kurt moderatörlüğünde, Faydasıçok Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Faydasıçok, Daikin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Yeşilyurt, Kagider Teknoloji ve Dijitalleşme Yönetim Kurulu Üyesi Ahu Bade Özkan ve Kurtsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Kurt konuşmacı olarak yer aldı.