Stratejik anlaşmalar, Türkiye-ABD ticaretinde 100 milyar dolar hedefine ivme kazandıracak

Türk iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde imzalanan enerji ve ticaret anlaşmalarının, Türkiye-ABD ilişkilerine ivme kazandırarak 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmada kritik rol oynayacağını belirtti.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdiğini belirterek, iki ülkenin ticaretini 100 milyar dolara çıkarma hedefinin önemli olduğunu söyledi.

İş dünyası olarak ticari fazla pozisyonunu Türkiye'ye yapılacak ABD yatırımları ve daha fazla ihracat ile sağlamayı öncelediklerini ve hedeflediklerini dile getiren Avdagiç, "Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin Türk-Amerikan ilişkilerine ivme katacağına ve ticari ilişkilerimizi yeni bir paradigmaya kavuşturacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Avdagiç, yeni dönemde ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin ne kadarının Türkiye'nin ihracatı olacağını Türk iş adamlarının gayretinin belirleyeceğine işaret ederek, "Dolayısıyla iş dünyamızı siyasilerin sağladığı bu atmosferi daha çok ihracat hedefiyle örtüşecek bir içeriğe kavuşturmaya çağırıyoruz." dedi.

Özellikle enerji ve savunma başta olmak üzere görüşmede gündeme gelen ticari anlaşmaların Türkiye'nin stratejik gücünü ortaya koyduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Aynı zamanda uluslararası alandaki kapasitesini ve küresel iddiasını da gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, "Önümüzdeki dönemde 'kazan-kazan' temelinde iki ülkenin karşılıklı olarak ayrıcalıklı gümrük tarifeleriyle ticaretimizi 100 milyar dolar hedefine taşıyacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Görüşme, kazan-kazan ilkesi çerçevesinde mutlaka pozitif sonuçlar yaratacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, ABD'nin Türkiye'nin Almanya'dan sonra ikinci büyük ihracat pazarı olduğunu ifade etti.

Gültepe, ABD ile dış ticaretin 2024'te 16,4 milyar dolarlık ihracat, 16,2 milyar dolarlık ithalat olmak üzere yaklaşık 33 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirterek, "Coğrafi uzaklığımıza rağmen kimya, otomotiv, hazır giyim, halı ve elektrik-elektronik sektörlerimiz başta olmak üzere ABD pazarı bizim için büyük bir potansiyel barındırıyor." dedi.

Donald Trump'ın birinci başkanlık döneminde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi konulduğunu dile getiren Gültepe, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesini bu hedefin canlandırılması yönünde önemli bir adım olarak görüyorum. Trump'ın uluslararası medya önünde Türkiye'nin üretim gücü, ürünlerimizin kalitesi konusundaki övgü dolu sözlerini de çok önemsiyorum. Bu görüşme, iki ülke arasında karşılıklı kazan-kazan ilkesi çerçevesinde mutlaka pozitif sonuçlar yaratacak. Ancak ülkelerimiz arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması durumunda 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefine çok daha hızlı ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

Dış sermaye girişinin artacağı, Türk lirasında değer kazanımı olacağı öngörülüyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın da ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en üst düzeyde taltif edilmesinin ülkenin dış politikada elde ettiği kazanımların bir tezahürü olduğunu belirtti.

Aydın, Türkiye'nin itibarına yakışır bir görüşme olduğunu, görüşmeler neticesinde elde edilen çıktılar ve özellikle ABD ile normalleşme sinyalleriyle Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı güveninin güçlü bir şekilde tesis edileceğini ve dış sermaye girişinin artacağını öngördüklerini, Türk lirası üzerinde de bir değer kazanımı beklediklerini ifade etti.

Atılan bu adımın iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracağını belirten Aydın, Türk ürünlerinin ABD'de öncelikler verilerek avantajlı konuma getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aydın, görüşme sonrası oluşan fırsatlar olarak, dış ticarette büyüme, teknoloji transferi ve işbirliği, enerji sektöründe rotasyon, imaj, yatırım algısı gibi hususların ön plana çıkacağını dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"ABD ile ilişkilerin yumuşaması, Türkiye'nin risk primini (CDS) düşürerek dış borçlanma maliyetlerini azaltabilir. Bu da bütçe dengesi ve faiz politikalarında bir rahatlama yaratabilir. Nihai noktada bu yeni sürecin ekonomik yansımaları siyasi sonuçlara da tesir edecektir. Bu noktada Türkiye'nin denge politikasını sürdürerek adil ve güvenilir politikalara devam etmesi ülkemiz yararına olacaktır."

"ABD pazarı, ülkemiz ihracatçıları için her zaman önemli ve stratejik bir pazar olmuştur"

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği Başkanı Dr. Hakan Çınar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin sadece Türkiye ile Amerika arasında değil, Orta Doğu, Filistin meselesi ve küresel dengeler açısından da dikkatle izlenen bir kırılma noktası olduğunu ifade etti.

Çınar, ziyaretin farklı aktörler karşısında hem diplomatik mesajlar hem de Türkiye'nin uluslararası konumunu yeniden teyit etme özelliği taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak ABD ile stratejik işbirliği ve güvenlik politikalarının ele alındığı görüşmelerin ilişkilerin güçlenmesi açısından da önemli gelişmelere ışık tutacağı kanaatindeyim. İkili ticaret hedefinin 100 milyar dolar seviyesine yükselmesi, bundan sonraki aşamada ticaret hacminin karşılıklı olarak artacağına işaret ediyor ki bu iş dünyamız ve sanayicilerimiz açısından ümit ve mutluluk verici bir gelişme.

Bahse konu görüşmeler neticesinde atılacak adımları, gümrük vergileri ve ticareti kolaylaştıracak tedbirleri bekliyor ve takip ediyor olacağız. ABD pazarı, ülkemiz ihracatçıları için her zaman önemli ve stratejik bir pazar olmuştur ve dolayısıyla bu yönde atılacak her olumlu adımın da ülkemize ekonomik açıdan fayda getireceğini öngörüyorum."