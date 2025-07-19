STM, IDEF-2025'te 5 Yeni Askeri Ürünü Tanıtacak

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), askeri denizcilik ve taktik insansız hava aracı sistemleri alanında geliştirdiği 5 yeni ürünü, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF-2025) ilk kez tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın katkılarıyla ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sorumluluğunda düzenlenen IDEF-2025, 22-27 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. STM, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği yerli savaş gemileri, taktik mini İHA sistemleri ve modern savunma çözümleriyle fuarda yer alacak.

TM, başta Türk Deniz Kuvvetleri olmak üzere Ukrayna, Pakistan, Portekiz ve Malezya donanmaları için geliştirdiği 12 deniz projesini fuarda sergileyecek. Sergilenecek projeler arasında ISTIF Sınıfı fırkateyn (TCG İSTANBUL), MİLGEM ADA Sınıfı korvet, Malezya Korveti (LMS Batch-2), Portekiz Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi, Pakistan Denizde İkmal Tankeri ve STM500 denizaltı yer alıyor. Ayrıca sahil güvenlik gemileri, çok maksatlı destek gemisi ve milli imkanlarla geliştirilen otonom sualtı aracı STM NETA da sergilenecek ürünler arasında bulunuyor.

Taktik mini İHA alanında ise STM, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU, gözcü İHA TOGAN ve mühimmat bırakabilen BOYGA'yı fuar katılımcılarıyla buluşturacak. Ayrıca, farklı mühimmat seçenekleriyle geliştirilen FPV dron çözümü KarguFPV ile STM'nin taktik İHA ailesine katılacak iki yeni ürün de etkinlikte ilk kez tanıtılacak.

"STM'nin özgün tasarımı olan, Türkiye'nin ilk milli hücumbotunu sergileyeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, fuarın bölgesel ve küresel düzeydeki önemine dikkati çekerek, askeri denizcilik ve taktik İHA sistemleri kapsamında 5 yeni ürünün tanıtılacağını belirtti.

Güleryüz, "STM olarak, milli mühendislik gücümüzle, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve dost/müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına modern ve sahada kanıtlanmış teknolojilerle yanıt veriyoruz. IDEF, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli savunma sanayii buluşmalarından biri. Bu yıl IDEF-2025'te, askeri denizcilik ve taktik İHA sistemleri alanında geliştirdiğimiz 5 yeni ürünümüz ile birlikte, bazı yetenek gösterimlerimizi ilk kez tanıtacağız. Donanmamız için uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve inşasına başladığımız STM'nin özgün tasarımı olan, Türkiye'nin ilk milli hücumbotunu sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özellikle taktik İHA alanında sahada etkili olacak, yeni ürün ve konseptlere fuarda yer verileceğine işaret eden Güleryüz, şunları kaydetti:

"Birden fazla mühimmat bırakma kabiliyetine sahip BOYGA-B ve STM VTOL konseptimizi fuar katılımcılarının beğenisine sunacağız. Hem ihracat hedeflerimizi büyütmek hem de yerli savunma sanayiimizin kabiliyetlerini dünya vitrinine taşımak için önemli görüşmeler gerçekleştirecek, Türk savunmasının gücüne güç katmaya devam edeceğiz."