STK'lerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde gösterdiği azim, kararlılık ve inancın en büyük simgesi olduğunu belirtti.

Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının sadece askeri başarı değil, aynı zamanda milletin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en güçlü kanıtı olduğuna dikkati çeken Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Millet olarak, tarihimizden aldığımız derslerle her koşulda vatanımızı savunmanın, bağımsızlığımızı korumanın ve özgürlük değerlerimizi gelecek nesillere aktarmanın bilinciyle hareket etmeliyiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman Türk milletinin vatan toprağını düşman işgalinden kurtarmak için destansı bir mücadele verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük Taarruz ile işgalci güçlere indirilen son darbe, milletimizin bağımsızlık iradesinin en güçlü ifadesidir. İş dünyası olarak geçmişten aldığımız bu güç ve inançla ekonomik kalkınmamızı güçlendirmek, üretim kapasitemizi artırmak, ihracatımızı ve küresel ticaretteki rolümüzü büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin, milleti bağımsızlığa kavuşturduğu, Cumhuriyetin kuruluşunun yolunu açan en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu aktardı.

Kartaloğlu, bu zaferin, tam bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, aziz milletimizin geçmişte büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde korumak, yüceltmek ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz."

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren de büyük zaferin yıldönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını rahmet, saygı ve minnetle andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk müteahhitler olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak' sözünden ilhamla, hiç durmadan çalışmaya, Türk inşaat sektörünü yurt dışında bilinen ve aranan bir marka haline getirmeye devam ediyoruz. Yurt içinde 'ekonominin lokomotifi', yurt dışında ise 'dünyayı inşa eden' müteahhitler olmayı sürdüreceğiz."