STEM'de Kadınlar Uluslararası Forumu, Ankara'da 11 Aralık'ta başlıyor. Forum, Rusya ve Türkiye'deki kadın uzmanlar arasında diyalogun geliştirilmesi amacıyla düzenleniyor. Kadınların mesleki gelişimi, STEM'e dahil edilmesi ve cinsiyet dengesinin sağlanması için projelerin sunulacağı forum, Türkiye ve Rusya arasında ortaklık için bir iletişim platformu olacak.

"STEM'de Kadınlar" Uluslararası Forumu'nun açılışı 11 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Kadın Girişimlerini Destekleme ve Geliştirme Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, forum, teknoloji, endüstri, bilim, nükleer enerji ve uygulamalar alanında Rusya ve Türkiye'deki kadın uzmanlar arasında diyalogun geliştirilmesi amacıyla düzenlendi.

Bu kapsamda, Rusya'da faaliyet gösteren Kadın Girişimlerini Destekleme ve Geliştirme Vakfı (Nükleer Alanda Kadınlar Derneği), WiN Türkiye-Nükleer Alanda Kadınlar Derneği (NÜKAD) ve Uluslararası Sanayi ve Teknolojide Kadınları Destekleme ve Geliştirme Konseyi'nin desteğiyle 11 Aralık'ta Ankara'da açılışı yapılacak forum, 15 Aralık'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da sona erecek.

Forum çerçevesinde, kadın uzmanların mesleki gelişimi, genç neslin STEM'e (fen, teknoloji, matematik ve mühendislik) dahil edilmesi, yüksek teknoloji endüstrilerinde cinsiyet dengesinin sağlanması amacıyla kadınların yararına yönelik projeler ve girişimler için en iyi uygulamaların sunulması hedefleniyor.

Forum, ayrıca Türkiye ve Rusya'daki kadınlar arasında etkili etkileşim ve karşılıklı fayda sağlayan ortaklık için bir iletişim platformu olma niteliği de taşıyor.

Rossotrudnichestvo Federal Ajansı'nın Ankara'daki temsilciliğinde düzenlenecek forum, yüksek teknoloji sektörlerinden kadın uzmanları, Uluslararası Sanayi ve Teknolojide Kadınları Destekleme ve Geliştirme Konseyi temsilcileri ile önde gelen Rus ve Türk endüstri şirketlerinin başkanlarını, kamu kuruluşları, bilim kurumları ve üniversitelerin temsilcilerini bir araya getirecek.

Video konferans yoluyla bağlanma imkanı ile hibrit formatta düzenlenecek olan foruma dinleyici ve konuşmacı olarak sanayi ve teknoloji şirketlerinden uzmanları, profesyonel kadın toplulukları ve derneklerinin temsilcileri, kadınların yararına insani projeler yürüten kuruluşlar, bilimsel enstitüler ve diğer ilgili kuruluşların temsilcileri katılabilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu foruma, ilgililer https://forms.gle/dKgFYwnAaBqfQzRCA linki üzerinden ön kayıt yaptırılabilecek.