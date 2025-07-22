Stellantis Yılın İlk Yarısında 74,3 Milyar Avro Gelir Bekliyor

Stellantis, yılın ilk yarısında net gelirinin 74,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısına ilişkin finansal bilgileri ve sevkiyat tahminlerini paylaşan Stellantis N.V'nin 2025'in ilk yarısında net gelirinin 74,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Yılın ilk 6 aylık döneminde şirketin düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) yarım milyar avro, faaliyetlerden nakit akışı 2,3 milyar avro, endüstriyel serbest nakit akışının da 3 milyar avro seviyesinde gerçekleşmesi öngörürülüyor.

Stellantis, konsolide sevkiyat tahminlerini de yayımladı. Şirket, 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemdeki konsolide sevkiyatların yaklaşık 1,4 milyon adet olarak tahmin ediliyor.

Kuzey Amerika ve genişletilmiş Avrupa'daki bazı önemli modellerin yakın zamanda piyasaya sürülmesi, ilerleyen dönemde üretimde artış beklentisine işaret edeceği tahmin ediliyor.

Şirketin ABD perakende satışları sabit bir seyir izlerken, Jeep ve Ram, birlikte yıllık bazda yüzde 13 satış artışı sağladı. Stellantis'in 4 Smart Car modelinin (Citroen C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera ve Fiat Grande Panda) sevkiyatları ise, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 45 artarak 25 bin adetlik bir artışa imza attı.

Stellantis'in diğer bölgelerinde de sevkiyatlar toplamda 71 bin adet artarak yıllık bazda yüzde 22 büyüme gösterdi. Bu artış, ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yüzde 30 ve Güney Amerika'da yüzde 20 büyümeden kaynaklandı.

Orta Doğu ve Afrika bölgesinde sevkiyatlar 29 bin adet artarken, bu artışta özellikle Türkiye'deki hacim artışla Mısır, Cezayir ve Fas'taki olumlu gelişmeler önemli bir rol oynadı.

Güney Amerika'daki faaliyetlerini sürdüren Stellantis, bölgede yıllık bazda 43 bin adetlik artış kaydetti. Artışın, özellikle Arjantin ve Brezilya'daki yüksek sektör hacimlerinden olumlu etkilendiği gözlemlendi.