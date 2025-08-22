Stellantis, Yılın İlk Yarısında 1,3 Milyon Satışla Pazar Payını Artırdı

Stellantis, yılın ilk yarısında AB30 pazarında yüzde 17 pazar payı ve 1,3 milyonun üzerinde satışa ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 6 aylık döneminde AB30 toplam otomobil pazarında yüzde 17'lik pay elde eden şirket, hibrit araç segmentinde büyümesini sürdürerek söz konusu dönemde iki sıra yükseldi.

Şirketin hibrit araç satışları yıl başından bu yana yüzde 4,2 puan artış gösterdi. Yüzde 13 daralan hafif ticari araç (LCV) pazarında da performans ortaya koyan şirket, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 1,4 puanlık artışla LCV pazarında yüzde 30'a yakın paya ulaştı. Yılın ilk yarısında 1,3 milyonun üzerinde satış elde eden şirket, yıl başından bu yana siparişlerde de yüzde 10 artış sağladı.

Stellantis, Fransa'da genel ve elektrikli araç segmentlerinde yüzde 30 pazar payı yakaladı. Bu kapsamda Peugeot, yüzde 15,6'lık payıyla genel pazarda öne çıkarken, ilk 10'da 208, 2008 ve E-3008 modelleri yer aldı.

İtalya'da da Fiat en çok satan marka konumunu korurken, Panda pazardaki en çok tercih edilen model oldu. Jeep Avenger yılın en çok satan SUV'u olurken, Alfa Romeo Junior premium B-SUV segmentinde zirvede yer aldı.

İber Yarımadası'nda Stellantis Portekiz'deki liderliğini sürdürürken, İspanya'da elektrikli araç pazarında ilk sırada yer aldı.

Almanya ve Birleşik Krallık'ta Opel/Vauxhall Corsa, yılın ilk yarısında B-Hatch segmentinde birinci sırada yer aldı. Birleşik Krallık'ta Stellantis, küçük van segmentinde lider konumda bulunurken, Peugeot, Citroen ve Vauxhall ilk üç sırayı paylaştı.

"Geçen yılla uyumlu ticari sonuçlar elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyonlar Direktörü Jean-Philippe Imparato, geçen yılla uyumlu ticari sonuçlar elde ettiklerini ancak bazı ana modellerin üretiminin sona ermesi nedeniyle pazar payında küçük de olsa gerileme yaşandığını aktardı.

Stellantis'in, A ve B segmentlerinde lider konumda olduğunu vurgulayan Imparato, sipariş alımlarının istikrarlı şekilde arttığına işaret etti.

Imparato, Aralık 2024'e kıyasla sipariş hacimlerinin şimdiden yüzde 13 daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu stratejik açıdan önemli sonuçlar, piyasa dalgalanmalarını daha istikrarlı bir şekilde yönetmemizi sağlıyor. Ayrıca yılın ilk yarısında Stellantis, 10 farklı markada toplam 15 yeni model tanıtımı gerçekleştirdi. Bunlar arasında Citroen C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera ve FIAT Grande Panda yer alıyor. B segmentinde güçlü bir atağın başlangıcını temsil ediyor ve bu hamlenin hacim performansına etkisi yakında görülecek. Yıl sonuna kadar yeni Fiat 500 MHEV ve yeni Jeep Compass modelleri de pazara sunulacak."