Stellantis Türkiye, Yapı Kredi ile Taşıt Kredilerinde Tamamen Dijital Döneme Başlıyor

Stellantis Türkiye, Yapı Kredi ile iş birliği yaparak taşıt kredilerinde tamamen dijital döneme geçiyor. Bu iş birliği sayesinde müşterilere avantajlı ve hızlı taşıt kredisi imkanı sunulacak.

Stellantis Türkiye, Yapı Kredi ile iş birliğine giderek taşıt kredilerinde tamamen dijital döneme başlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Stellantis Grup çatısı altında Peugeot, Citroen, DS ve Opel olmak üzere 4 markanın Türkiye'deki satış, pazarlama, parça ve servisler faaliyetlerini yürüten otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Stellantis Türkiye, satın alma sürecinde de müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Yapı Kredi ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde Stellantis Türkiye markaları için taşıt kredilerinde tamamen dijital bir dönem başlıyor.

Finansman arayışında olan müşterileri destekleyecek iş birliğiyle, sektörde diğer rakiplerinden farklılaşan süreçlerle, avantajlı ve hızlı taşıt kredisi imkanı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Türkiye markalarının müşterilerine sunduğu Finansal Çözümlerden Sorumlu Genel Müdürü Uğur Balçık, "Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına, değişen beklentilerine uygun ve yenilikçi ürünler geliştirerek hayal ettikleri araçlara, ihtiyaçlarına en uygun finansman çözümleri ile yetkili satıcı konforunda ulaşmasını hedefliyoruz.

Yapı Kredi ile yaptığımız iş birliği ile dijitalleşmenin getirdiği fırsatlarla mobil onay başta olmak üzere çeşitli olanaklarla zahmetsiz, formalitesiz ve hızlı bir şekilde kredi süreçlerini tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen de Stellantis Türkiye markaları için yaptıkları iş birliği nedeniyle heyecanlı olduklarını belirterek, "Bankacılık ve otomotiv sektörünün iki önemli oyuncusu olarak başlattığımız bu ortaklıkla tüketici finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri, kullanıcılara sunarak sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz, taşıt kredisine ilişkin tüm işlemleri Stellantis Türkiye yetkili satıcılarında tamamlamanın konforunu, devrim niteliğinde bir geliştirme olan mobil onay ile deneyimleyebilecekler." değerlendirmesinde bulundu.