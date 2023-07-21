Stellantis Türkiye'de yeni atama

Stellantis Türkiye'de Opel Türkiye Pazarlama Direktörlüğü'ne yeni bir atama gerçekleştirdi. Zeynep Durusu, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin Hafif Ticari Araçlar ve B2B Satış ve Pazarlama Stratejileri'nden Sorumlu Bölge Müdürü olarak atandı.

Stellantis çatısı altında ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Stellantis Türkiye'de yeni bir atama gerçekleşti.

Stellantis'den yapılan açıklamaya göre, Kasım 2022'den bu yana Opel Türkiye Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Zeynep Durusu, Temmuz 2023 itibarıyla Stellantis'in en büyük 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin (MEA) Hafif Ticari Araçlar ve B2B Satış ve Pazarlama Stratejilerinden Sorumlu Bölge Müdürü olarak atandı. Zeynep Durusu'nun yerine, Mart 2021'den günümüze Opel Türkiye Ürün, Fiyatlandırma ve Kampanya Müdürü olarak görev Ahmet İçöz, Temmuz 2023 itibarıyla Opel Türkiye Pazarlama Direktörlüğü'ne getirildi.

Sankt Georg Avusturya Lisesi'nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi İşletme bölümünü bitiren Zeynep Durusu, 2019 yılında Stellantis Grubu markalarından Citroën'de Fiyatlandırma ve Ürün Müdürü olarak göreve başladıktan sonra 2021 yılında aynı markanın Pazarlama Direktörlüğü görevine, Kasım 2022'deyse Opel Türkiye Pazarlama Direktörlüğü'ne atanmıştı.

Stellantis Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin (MEA) Hafif Ticari Araçlar ve B2B Satış ve Pazarlama Stratejileri'nden Sorumlu Bölge Müdürü olarak atanan Zeynep Durusu, MEA bölge kapsamında her marka ve pazar için hafif ticari araçlar ve B2B iş birimlerinin kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini belirlemek; pazar analizi, ürün ve fiyatlandırma stratejilerine paralel olarak ürün lansmanlarını gerçekleştirmek, satış planlama ve lojistik koordinasyonun sağlanması gibi görevlerden sorumlu oluyor. Yaklaşık 19 yıllık kariyerinde Stellantis çatısı altına katılmadan önce Michelin Grubu'nda Pazarlama Müdürü ve Mercedes-Benz Türk'te Ürün Müdürü gibi görevlerde de bulunan Durusu, 10 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla yeni görevine başladı.

Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi'nde Pazarlama İletişimi Yönetimi'nde Yüksek Lisans yapan Ahmet İçöz ise Ekim 2016 yılında Stellantis Türkiye bünyesine, Opel Türkiye Pazarlama İletişim Süpervizörü olarak katıldı. Mart 2019'da Opel Türkiye Pazarlama İletişimi Müdürlüğü'ne atanan İçöz, Mart 2021'den günümüze aynı markada ürün, fiyatlandırma ve kampanya müdürü olarak görev yapıyordu. Ahmet İçöz, Temmuz 2023 itibarıyla Opel Türkiye Pazarlama Direktörü oldu. Ahmet İçöz kariyerinde Stellantis çatısı altına katılmadan önce Nissan Türkiye'de dijital yöneticiliği ve Markafoni ürün yöneticiliği gibi görevlerde bulundu.