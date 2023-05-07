Stellantis'ten 'e-Yakıt' atağı

Stellantis, yollardaki içten yanmalı (ICE) araçları karbondan arındırma sürecini desteklemek için 28 motor ailesinde e-Yakıt testini tamamlıyor.

Stellantis açıklamasına göre, dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, 2030 yılına kadar Avrupa'da tamamen batarya elektrikli binek otomobil satışları taahhüt ederken, aynı zamanda karbon emisyonunu azaltmak üzere 2014 yılından bu yana Avrupa'da satışa sunulan Euro 6 modellerinde e-Yakıt'ın kullanılabilirliğini test ediyor.

Bu kapsamda 28 motor ailesi, karbondioksit (CO2) emisyonlarında yüzde 90'a varan azalma sağlayabilen e-Yakıt uyumluluğu için test ediliyor. Çözümün, 2025 yılından 2050 yılına kadar Avrupa'da 400 milyon tona kadar CO2 azaltma potansiyeline sahip, 28 milyona varan Stellantis aracına uygulanabilir olması bekleniyor.

Stellantis, Dare Forward 2030 stratejik planında belirttiği gibi, 2038 yılına kadar karbon net sıfıra ulaşma gibi iddialı bir hedefe sahip olmasıyla da öne çıkıyor. Stellantis, aynı zamanda 10 yılın sonuna kadar bölgede sadece BEV binek araçlar satma taahhüdünü sürdürecek.

Karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için mevcut çözümlerin bir parçası olan e-Yakıt'ın, su ile CO2'den ve yenilenebilir enerjiden üretilen ve sonradan değiştirilebilen sentetik bir yakıt olduğu biliniyor.

e-Yakıt ile mevcut ICE araçlara sahip müşteriler; araçlarını değiştirmeden, motor yakıt sisteminde değişiklik yapmadan veya yeni bir altyapı beklemeden, araçlarını karbondan arındırmak için kolay ve uygun maliyetli bir seçeneğe kavuşacak.

"Akıllı alternatifler de bulmalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verien Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, şunları kaydetti:

"Kapsamlı karbondan arınma yaklaşımımıza tamamlayıcı bir çözüm olarak karbon nötr yakıtı test ederek küresel ısınmaya karşı mücadelemizi hızlandırıyoruz. Agresif elektrikliye geçiş stratejimizi uygulama konusunda kararlılığımızı sürdürürken, aynı zamanda mevcut 1,3 milyar içten yanmalı motorlu otomobilin CO2 emisyonlarını ele alacak akıllı alternatifler de bulmalıyız. Stellantis motorlarımızın e-Yakıt dostu olduğundan emin olmak için çalışarak müşterilerimize küresel ısınmaya karşı mücadelede ve neredeyse anında etkisi olabilecek başka bir çözüm sunmayı hedefliyoruz. Bu aynı zamanda 2038 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdümüzle uyumlu bir eylem."

Avrupa'da 400 milyon tona kadar CO2 emisyonunu azaltma potansiyeli

Verilen bilgiye göre, Stellantis, 2014 yılından 2029 yılına kadar üretilen hem benzinli hem de dizel motorlar için 28 motor ailesini test ediyor ve onaylıyor. Kapsamlı doğrulama protokolü; egzoz emisyonları, çalışma, motor gücü, güvenilirlik, dayanıklılık, yağ eksiltmesi, yakıt deposu, yakıt hatları ve filtreler ile ilgili testleri içeriyor.

Stellantis filosundaki 28 milyon kadar araçta e-Yakıt kullanımı; 2025 yılından 2050 yılına kadar Avrupa'da 400 milyon tona kadar CO2 emisyonunu azaltma potansiyeline sahip. e-Yakıt üretimi, mevcut fosil yakıt çıkarma konumlarına göre değil, rüzgar ve güneşten yararlanmaya odaklı enerji kaynak haritasını yeniden değerlendirmek ve oluşturmak için de bir fırsat anlamına geliyor.

Stellantis, müşteri taleplerini karşılayan batarya elektrikli araçlar sağlamak için elektrikliye geçiş ve yazılıma 2025 yılına kadar 30 milyar avrodan fazla yatırım yapacak. Şirket ayrıca, toplum için temiz, güvenli ve uygun maliyetli ulaşım çözümleri sunma taahhüdünü yerine getirmek üzere CO2 emisyonunu azaltma çabalarını sürdürmek için tamamlayıcı çözümler üzerinde çalışıyor.

Şirketin uzun vadeli stratejik planı Dare Forward 2030, 2021 yılına kıyasla 2030 yılına kadar CO2'yi yarıya indirmek ve 2038 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşmak için kapsamlı emisyon kesintilerine dayanıyor.

Dare Forward 2030 stratejik planı; Avrupa'daki binek otomobil satışlarının tamamının ve ABD'deki binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yarısının 10 yılın sonunda BEV'ler olması; 2021'e kıyasla 2030'a kadar net gelirleri ikiye katlama ve 10 yıl boyunca çift haneli düzeltilmiş faaliyet geliri marjlarını sürdürme; 2030 yılına kadar her pazarda ürün ve hizmetlerde müşteri memnuniyetinde ilk sırada yer alma gibi hedefleri içeriyor.