Rekabet Kurulu, Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin tek kontrolünün Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından devralınması işlemi nihai incelemeye alındı

Rekabet Kurulunca, Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin tek kontrolünün Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru, nihai incelemeye alındı.

Rekabet Kurumunun, internet sitesinden devralma işlemine ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre Kurul, Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin tek kontrolünün Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.