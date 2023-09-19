Stellantis, İtalya'daki ilk Batarya Teknoloji Merkezi'ni açtı

Stellantis, İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiori kompleksinde bulunan, 40 milyon avro değerindeki ileri teknolojiye sahip Batarya Teknolojisi Merkezi'ni hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, elektrikliye geçiş sürecini yönetmek ve aynı zamanda da Dare Forward 2030 stratejik planının "iddialı" taahhütlerini karşılamak üzere dünya genelindeki mühendislik ve üretim tesislerini dönüştürüyor.

Gelecekte Stellantis markalı ürünler için Elektrikli Araç (EV) batarya paketlerinin şirket içinde test edilmesine ve geliştirilmesine olanak tanıyacak 8 bin metrekare alana kurulu merkez, 32 iklim test hücresiyle İtalya'nın en büyük, Avrupa'nın da en büyük batarya teknolojisi merkezlerinden biri konumuna geliyor.

Mirafiori Batarya Teknolojisi Merkezi'nin açılışı aynı zamanda, Stellantis'in İtalya'ya ve buradaki iş gücüne olan bağlılığını da güçlendiriyor.

Mirafiori Batarya Teknolojisi Merkezi'nde, büyük bölümü Stellantis'ten olmak üzere 100'den fazla çalışan bulunuyor. Buradaki çalışanlar, iklim stres testleri ve batarya kullanım ömrü dayanıklılık testleri gerçekleştirecek.

Batarya yönetim sistemi (BMS) yazılım geliştirme ve kalibrasyon yaparak, analiz ve kıyaslama için batarya paketlerinin ve hücrelerin sökülmesini gerçekleştirerek denetleyecek.

Sonraki durak Kanada olacak

Stellantis ayrıca 6 giga-fabrikayı içerecek, küresel batarya geliştirme ve üretim ağının bir parçası olarak, Kuzey Amerika için Windsor-Ontario-Kanada'da da bir Batarya Teknolojisi Merkezi inşa ediyor.

Elektrikli araç batarya paketlerine yönelik, tasarımdan geliştirmeye, testten üretime kadar önemli kilometre taşlarının dikey entegrasyonu, Stellantis'in müşteri odaklı, yüksek performanslı, sınıfının iyi Bataryalı Elektrikli Araçlarını (BEV) üretme stratejisinin temelini oluşturuyor.

Daha önce EV Günü 2021 sunumunda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Stellantis'in batarya planı, rekabetçi maliyetlerle, batarya hücre ve modüllerinin gövde ve paket montajında tasarım verimliliği ile tüm müşterilere hizmet edecek ikili kimya stratejisini içeriyor.

Üç aşamalı olarak 8 bin metrekarelik alana kurulan Mirafiori Batarya Teknolojisi Merkezi, 32 adet iklim test odasına sahip. Bunların 24 adedi batarya paketlerini test etmek üzere içine girilen odalardan, 8 adedi ise hücreleri test eden odacıklardan oluşuyor.

Gelecekteki büyüme için tasarlanan teknoloji merkezinin güç sistemi, test hücresi başına 1,2 kilovolta (kV) ve 2,2 megawatta (MW) kadar gücü yönetebiliyor.

8 hücre odası da eş zamanlı olarak 96 hücreyi test etme kapasitesine sahip. Teknoloji merkezinin bu kısmı, temel olarak, yenilikçi batarya kimyasının ve gelecekteki gelişmeler için hücre davranışlarının karakter analizine ayrılacak.

Dare Forward 2030 stratejik planının bir parçası olarak Stellantis, 2030'a kadar Avrupa'da tamamı BEV binek otomobil satış karmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yarı yarıya binek otomobil ve hafif ticari araç BEV satış karmasına ulaşmayı planlıyor.

Şirket bu satış hedeflerine ulaşırken projeyi, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki yaklaşık 400 GWsa batarya kapasiteli 6 adet batarya üretim tesisi destekleyecek. Stellantis, 2038 yılına kadar tüm kapsamlar dahil olmak üzere, net sıfır karbon emisyonlu bir şirket olma yolunda ilerliyor.

"Müşterilerimize akıllı ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer ver verilen Stellantis Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Ned Curic, müşterilerine akıllı ve sürdürülebilir çözümler sunuyor olmanın kendilerine mobiliteyi yeniden tanımlamak için önemli bir fırsat oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mirafiori'deki yeni Batarya Teknolojisi Merkezi'miz, sınıfının en iyi ürünleri tasarlamak, test etmek, doğrulamak ve üretmek için ihtiyaç duyduğumuz ekipman ve yetenekli insanları bir araya getiriyor. Bu ürünler, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ve dünya genelinde müşterilerimize sınıfının en iyi elektrikli araçlarını sunmayı hızlandıracak."