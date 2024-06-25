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Stellantis, İngiltere'deki Üretimi Durdurabilir

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Stellantis İngiltere Genel Müdürü Maria Grazia Davino, İngiliz hükümetinin elektrikli araç talebini teşvik etmek için gerekli adımları atmaması halinde şirketin İngiltere'deki üretimi durdurabileceğini ve bir yıldan kısa bir süre içinde ülkedeki geleceklerine ilişkin karar verebileceklerini bildirdi.

Stellantis İngiltere Genel Müdürü Maria Grazia Davino, İngiliz hükümetinin elektrikli araç talebini teşvik etmek için gerekli adımları atmaması halinde şirketin İngiltere'deki üretimi durdurabileceğini ve bir yıldan kısa bir süre içinde ülkedeki geleceklerine ilişkin karar verebileceklerini bildirdi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğunun (SMMT) yıllık düzenlediği SMMT Otomotiv Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Grazia Davino, İngiltere'de önemli yatırımlarının bulunduğunu ve özelikle elektrikli araç üretiminde büyümek için hükümet desteğinin gerekli olduğunu söyledi.

Grazia Davino, yeni elektrikli araç zorunluluklarına uyulmasına yardımcı olmak için elektrikli araç talebini teşvik etmek amacıyla İngiliz hükümetinin gerekli adımları atmaması halinde Stellantis'in ülkedeki üretimini durdurabileceğini ifade etti.

Bunun için bir planlama yapmadıklarını dile getiren Grazia Davino, şunları söyledi:

"Bu yüzden ne zaman olacağını söyleyemem çünkü bu masada olan bir karar değil. Hükümetle diyaloğa açığız ve görüşmelerimizi sürdürmek istiyoruz. Ancak eğer operasyonlarımız üzerinde negatif bir etkisi olacaksa neden yatırımı sürdürelim? Eğer bu piyasa bizim için zorlu olacaksa, o zaman başka bir pazarda üretim yapmayı değerlendirmeye alırız. Burada İngiltere pazarı ve aynı zamanda çoğunlukla küresel ihracatımız için üretim yapıyoruz. Gerekli adımların atılmaması durumunda başka bir yerde yatırım yapabiliriz."

Grazia Davino, İngiltere'de elektrikli araçlara yönelik zorunlulukların ülke için sonuçları olabileceğini ifade ederek, "Stellantis İngiltere durmaz ancak Stellantis'in İngiltere'deki üretimi durabilir." dedi.

Stellantis'in İngiltere'deki üretiminin geleceğine yönelik bir karar vermesinin ne kadar süreceği sorulduğunda ise Grazia Davino, "Bir yıldan daha az." cevabını verdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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