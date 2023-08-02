Stellantis elektrikli araçları ve ticari ürün gamıyla Avrupa'da hızla yükseliyor

Tüm enerji türlerindeki toplam pazar açısından, hem haziran ayında hem de yılın ilk yarısında Stellantis, Fransa, İtalya ve Portekiz'de lider konumda yer alıyor.

Tüm enerji türlerindeki toplam pazar açısından, hem haziran ayında hem de yılın ilk yarısında Stellantis, Fransa, İtalya ve Portekiz'de lider konumda yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, Avrupa pazarındaki yükselişine devam ediyor. Yılın başından bu yana ortaya koyduğu güçlü performans ile pazarda ayrışan Stellantis, çeşitli aksaklık ve engellerin devam ettiği sektörde büyümesini sürdürdü.

Bu kapsamda Stellantis, 2023'ün ilk yarısında EU30 pazarında satışlarını, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artırdı. Bu dönemde 1,44 milyon adet binek ve hafif ticari araç satışına imza atan Stellantis, toplam pazar payını da yüzde 19,1'e yükseltmeyi başardı.

Hafif ticari araçta payı yüzde 30'u aştı

Stellantis, binek pazarında olduğu gibi ticari araçta da güçlü büyümesini sürdürdü. Yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine göre ticari araç satışlarını yüzde 5,3 artıran Stellantis, ulaştığı 292 bin 900 adetlik satışla yüzde 30'un üzerinde pazar payı elde etti. Stellantis'in ticari araç pazarındaki artan ivmesi, şirketin Avrupa ticari araç pazarında gücünü artırması ve liderliğe devam etmesini sağladı.

Şirket aynı zamanda bazı pazarlarda podyuma çıkarak 0 emisyonlu mobiliteye doğru adımlarını hızlandırıyor. Grubun şu an için pazarda 24 farklı BEV (Batarya Elektrikli Araç) modeli bulunuyor.

2024'ün sonuna kadar da bunun neredeyse ikiye katlanması planlanıyor. Ayrıca şu an Peugeot e-208 ve yeni Fiat 500 gibi Stellantis Grubu elektrikli araçları, Avrupa elektrikli pazarında listelerin başında yer alıyor. Stellantis, BEV pazarında A segmentinde yüzde 39 pay, B segmentinde yüzde 62 pay, B-SUV!da yüzde 53 pay ve hafif ticari segmentine yüzde 46 pay ile ciddi bir hakimiyet kurmuş durumda.

"Güçlü markaları sayesinde pazarlamada gerçek bir güç makinesi"

Marka aynı zamanda, elektrikli araç müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını her yerde ve her şekilde, sorunsuz bir biçimde karşılamak üzere şarj ve enerji yönetimini sorunsuz sağlamak üzere tasarlanan 360 derecelik bir ekosistem olan Free2move Charge'ı da pazara sundu. Yeni Stellantis Şarj ve Enerji İş Birimi tarafından yönetilen Free2move Charge, müşterilerinin evde, iş yerinde ve hareket halinde oluşan tüm elektrikli araç ihtiyaçlarını karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Genişletilmiş Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi (COO) Uwe Hochgeschurtz, Stellantis'in, güçlü markaları sayesinde pazarlamada gerçek bir güç makinesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Markalarımız, pazarın farklı alanlarına uyum sağlamak üzere kendi kişiliğine sahip, sürekli olarak performans artışı sergileyen ve tüm şirketin geleceğini destekleyen güçlü bir ayak izine sahip. 2023 yılının ilk yarısında ortaya koyduğumuz çift haneli finansal sonuçlar ve güçlü ticari performansımız, çevreye saygılı ve herkes tarafından erişilebilir 0 emisyonlu mobilite yolunda emin adımlarla ilerlediğimizi kanıtlıyor. Dare Forward 2030 stratejik planımızı uygulama yolunda emin adımlarla ilerlerken, tüm çalışanlarımıza ve ortaklarımıza bu sonuçlara ulaşma konusundaki kararlılıkları ve bağlılıkları için teşekkür etmek istiyorum."

Fransa, İtalya ve Portekiz'de lider konumda

Şirket, tüm enerji türlerinin yer aldığı toplam pazarda Fransa, İtalya ve Portekiz'de lider konumda. Ayrıca Peugeot e-208 ve Fiat 500 Electric, EU30'daki en iyi elektrikli araçlar oldu.

Stellantis, Şarj Edilebilir Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV) pazarında Fransa, İtalya ve İspanya'da lider konumda. Yeni Jeep Avenger ve en çok satılan PHEV olan Jeep Compass 4xe, markanın İtalya'daki başarısına katkıda bulunuyor. Şirket, A segmentinde Fiat 500 ile ilk sırada yer alırken İtalya'nın en çok satılan otomobil Fiat Panda ile de ikinci sıradaki yerini koruyor.

Stellantis, tüm enerji türlerinde binek otomobil pazarında Avrupa'nın lideri olarak öne çıkıyor. Ticari araçtaki gücünü artıran Stellantis, EU30 bünyesindeki Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya ve Hollanda pazarlarının lideri olarak dikkat çekiyor. Fiat Ducato, İtalya'da en çok satılan van olarak öne çıkarken, Peugeot Partner İspanya'nın satış lideri konumunda yer alıyor.

Elektrikli hafif ticarilerde de lider

EU30'da, ocak ve haziran ayında Fransa'da ilk sırada yer alan Peugeot, İtalya'da birinci olan Opel, İspanya'da ilk sırada yer alan Citroën ve İngiltere'de birinci olan Vauxhall'ın performansı sayesinde Stellantis, tamamen elektrikli hafif ticarilerde Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi birçok büyük pazarda net 0 karbon taahhüdü ile lider konumda yer alıyor.

Stellantis, BEV hafif ticari segmentinde de liderliğini koruyor. Avusturya, Benelüks, Portekiz ve Hollanda'da liderlik pozisyonunu korumaya devam ediyor. Ayrıca Polonya'da Opel Vivaro-e, en çok satılan tamamen elektrikli van konumunda bulunuyor.

Bunlara ek olarak Stellantis, Portekiz'de de genel sıralamada lider olarak öne çıkıyor. Bu başarıda Peugeot'nun payı büyük dikkat çekiyor. Peugeot 2008, toplam pazarda ilk sırada yer alıyor. Onu, Peugeot 208 takip ediyor. Ayrıca Peugeot Partner de bu ülkede hafif ticari pazarında ilk sırada yer alıyor.