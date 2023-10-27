Stellantis, Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor'un yüzde 20 hissesini satın alacak

Hollanda merkezli otomobil şirketi Stellantis, Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor'un yüzde 20 hissesini satın almak için 1,5 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu. Stellantis, Leapmotor ile küresel stratejik ortaklık kurarak uluslararası bir ortak girişim planlıyor.

LAHEY, 27 Ekim (Xinhua) -- Merkezi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan çok uluslu otomobil şirketi Stellantis, Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor'un yüzde 20'lik hissesini satın almak için yaklaşık 1,5 milyar euro (1,59 milyar ABD doları) yatırımda bulunacağını duyurdu.

Leapmotor'la küresel stratejik ortaklık kurduğunu da ilan eden Avrupa'nın ikinci en büyük otomobil şirketi olan Stellantis, uluslararası bir ortak girişim kurmayı planlıyor.

Stellantis ve Leapmotor'un Perşembe günü resmen duyurduğu anlaşma, yüzde 51/49'luk bir oranla Stellantis'in kontrol ettiği Leapmotor International adıyla bir ortak girişim kurulmasını öngörüyor. Bu ortak girişimle, Stellantis, "Leapmotor ürünlerinin Büyük Çin dışında imalat, ihraç ve satışlarına yönelik münhasır haklara" sahip olacak.

Stellantis, basın açıklamasında, "Ortaklık, bir yandan Leapmotor'un dünyadaki en büyük pazar olan Çin'deki satışlarını daha da güçlendirirken diğer yandan Stellantis'in yerleşik küresel ticari varlığını kullanarak Leapmotor'un Avrupa'yla başlayarak diğer bölgelerdeki marka satışlarının büyük ölçüde hızlandırılmasını amaçlıyor" ifadelerini kullandı. Ortak girişim, 2024'ün ikinci yarısında sevkiyatlara başlamayı umuyor.

Açıklamada Leapmotor, Çin'in en hızlı büyüyen "benzersiz dikey entegrasyon modeli ve tam kapsamlı kurum içi araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve imalat kabiliyetlerine sahip, tamamen yeni enerjili araç (NEV) hizmeit sunan teknoloji lideri" olarak tanımlandı.

Açıklamaya göre iki taraf, küresel stratejik ortaklık sayesinde, avantajlarını kullanarak Çin'de ve dünyada son derece rekabetçi ve etkin elektrikli araç seyahat çözümleri geliştirecek.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Bizimkine benzer teknoloji öncelikli, girişimsel anlayışa sahip, en etkileyici yeni elektrikli araç üreticilerinden biri olan Leapmotor'un küresel genişleme planlarını destekleme konusunda lider bir rol üstlenmek için mükemmel bir zaman olduğunu hissediyoruz" diye konuştu.

Tavares, "Bu stratejik yatırımla, iş modelimizdeki bir boşluğu doldurmuş ve Leapmotor'un hem Çin'de hem de yurtdışındaki rekabet gücünden faydalanmış oluyoruz" diye ekledi.

Stellantis Grup ilk olarak 2021'in başlarında İtalyan ve Amerikalı şirketler grubu Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) ile Fransız PSA Group arasındaki birleşme sonucu kuruldu. Grubun sahip olduğu markalar arasında Chrysler, Citroen, Fiat, Jeep, Maserati ve Opel bulunuyor. Grup, 2022 itibarıyla dünyadaki en büyük dördüncü, Avrupa'daysa en büyük ikinci otomobil üreticisi haline geldi.