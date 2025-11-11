Haberler

Stellantis, 2025 Yılın Tedarikçisi Ödülleri'ni Sahiplerine Verdi

Mobilite şirketi Stellantis, 2025 Yılın Tedarikçisi Ödülleri törenini Paris'te gerçekleştirdi. 20 kategoride 54 küresel tedarikçiye ödül verildi. Tören, sektör temsilcileri ve Stellantis üst yönetiminin katılımıyla yapıldı.

Mobilite şirketi Stellantis tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 2025 Yılın Tedarikçisi Ödülleri sahiplerini buldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödüller, Fransa'nın başkenti Paris'te, Stellantis Satın Almadan Sorumlu Üst Yöneticisi Monica Genovese'nin ev sahipliği yaptığı törenle sahiplerine verildi.

Törene, Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Filosa, Stellantis Liderlik Ekibi, tedarikçi ve sektör temsilcileri katıldı. Etkinlikte, kalite, teslimat ve işbirliği alanlarında en yüksek standartları temsil eden tedarikçileri onurlandırmak üzere 200'den fazla global iş ortağı da bir araya geldi.

Stellantis törende, 20 kategoriden 54 küresel tedarikçisine, "üstün performansları", "güvenilirlikleri" ve "operasyonel mükemmelliğe olan bağlılıkları" dolayısıyla ödül verdi.

Yılın Tedarikçisi ödülü 20 tedarikçiye verilirken, üstün performanslarıyla öne çıkan 34 tedarikçi de ödül için aday gösterildi.

Ödül için adaylar ve kazananlar, performans, inovasyon, Stellantis'in temel değerleriyle uyum ve ortak hedeflere bağlılık gibi ana kriterler doğrultusunda, küresel ve çok fonksiyonlu bir ekip tarafından belirlendi.

Ödül töreninin yanı sıra katılımcılara, Stellantis'in geleceğe yönelik ürün stratejisi, marka stratejisi, müşteri deneyimi ve kalite inisiyatiflerini kapsayan sunumlar da yapıldı.

"Operasyonel mükemmeliyetin temellerini güçlendirdik"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Filosa, gerçekleştirdikleri etkinliğin bir takdir töreninden öte, müşterileri ve sektörlerinin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir yeniden yapılanmayı temsil ettiğini belirtti.

Filosa, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla inovasyon, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyetin temellerini güçlendirdiklerini vurgulayarak, "Hızla değişen bir pazarda ilerlerken ve mobilitenin geleceğine hazırlanırken bu işbirliği hayati bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Stellantis Satın Almadan Sorumlu Üst Yöneticisi Monica Genovese de güçlü tedarikçi işbirliklerinin başarılarının temelini oluşturduğunu kaydetti.

Genovese, yan yana çalışarak dış riskleri ve zorlukları birlikte yönetebileceklerinin altını çizerek, "Yüksek kaliteli bileşenlerin tedarikini güvence altına alabilir ve müşterilerimiz için üstün nitelikli araçlar üretebiliriz. Bu yıl ödüle layık görülen tüm tedarikçileri kutluyorum, onların adanmışlığı ve mükemmelliği, tüm tedarik zinciri topluluğumuz için bir standart oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

