Start-uplar tarım teknolojileri için ATO'da buluştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle "Afet Sonrası Tarımsal Sürdürülebilirliğe Akıllı Tarım Teknolojilerinin Olası Katkıları Kamu START-UP Buluşması" gerçekleştirildi.

ATO'nun Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu organizasyonunda gerçekleştirdiği programda konuşan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, dünya nüfusu ile birlikte gıda ihtiyacının da arttığını belirterek, buna karşılık verimli tarım arazileri ve üretimin azaldığını belirterek, "Bilimle, teknolojiyle tarım ve toprağı buluşturamazsak gıdada arz sorunu bizi bekliyor. Tarımsal üretim, gıda olmazsa bağımsızlık da olmaz" diye konuştu.

ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Yılmaz, 2050 yılında dünya nüfusunun 9,7 milyar, Türkiye nüfusunun ise 100 milyon olmasının öngörüldüğünü belirterek, gıda ve besin ihtiyacının yüzde 70 artacağının tahmin edildiğini dile getirdi. Nüfus artışına karşılık verimli tarım arazileri ve üretimin azaldığını kaydeden Yılmaz, "Bilimle, teknolojiyle tarım ve toprağı buluşturamazsak gıdada arz sorunu bizi bekliyor. Gelişmeye direndiğimiz müddetçe açlık bizi bekliyor. Tarım ve teknolojiyle barışık yaşayacağız" dedi.

"Tarımın önemini toplumun her kesimine anlatmalıyız"

Tarımın öneminin toplumun her kesimine iyi anlatılması gerektiğini kaydeden Yılmaz, gelecek nesilleri etkileyecek bu konuyu tüm sektörlerin sahiplenmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik konularında gençler arasında da hassasiyet geliştiğini ifade ederek, genç neslin bu konuda duyarlı olduğuna dikkat çekti. Tarım alanının kültür ve sanat ile buluşturulduğunda güçleneceğini ifade eden Yılmaz, ATO üyesi yapım şirketleri aracılığıyla tarımı konu alan çizgi filmlerin çekilerek çocuklarda farkındalık oluşturulabileceğini söyledi.

"Tarım ve gıda yoksa dünyanın en büyük ekonomisi de olsanız anlamı kalmıyor"

Ülkeler açısından tarımın önemine dikkat çeken Yılmaz, konuşmasında Katar örneğini verdi. Katar'ın teknoloji alanında gelişmiş ülkelerden biri olmasına rağmen geçmiş yıllarda Suudi Arabistan tarafından uygulanan gıda ambargosu nedeniyle sıkıntı yaşadığını hatırlatan Yılmaz, "Dünyanın en büyük ekonomisi olsanız bile tarımla ilgili gıda ile ilgili bir altyapınız yoksa bir anlamı yok" diye konuştu.

Yılmaz, tarımda ürünlerin ekiminde merkezi bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, Ankara'da da tarım arazilerinin verimsiz kullanıldığına dikkat çekti. Yılmaz, "Örneğin aspirde, soğanda Türkiye'nin yıldızı olması, en büyük üretimi yapması gereken bir kentiz ancak yılın en çok kazandıran ürünü ne ise onu ekiyoruz. Bu konuda bir planlama sorunumuz var" ifadelerini kullandı.

Hollanda ve İsrail'in tarım uygulamalarından örnekler veren Yılmaz, bu ülkelerin yüzölçümlerinin küçük olmasına rağmen teknolojinin iyi kullanımıyla tarımsal üretimdeki verimliklerine dikkat çekti.

"Tarım artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok ise son dört yıllık dönemde pandemi ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının gıda ve tarımda tedarik ve lojistik zincirlerinin kırıldığı dönemlerin yaşanmasına neden olduğunu belirterek, tarımın ve tarımda teknoloji kullanımının önemini vurguladı. Demirok, "Tarım ve gıda artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi. Gıdanız yoksa ne kadar silahınız olursa olsun, ne kadar teknolojiniz olursa olsun bunların günümüzde çok karşılığının olmadığını geçmiş olaylar ve örneklerden hepimiz gördük" diye konuştu.

Demirok, tarım alanında akıllı teknolojilerin daha da geliştirilip, çiftçinin veya küçük üreticinin kullanımını sağlamak için bakanlığın çeşitli kalemlerde tarımsal destekler verdiğini söyledi. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği bölgenin tarımsal üretim ve gıda tedariki açısından önem arz eden bir bölge olduğunu belirten Demirok, deprem nedeniyle bölgedeki tarımsal varlık, tarım alet ve makinelerinin zarara uğradığını kaydetti. Depremin yaşandığı şubat ayının buğday ve hububat cinsi bitkilerin ekim ve dikiminin tamamlandığı ve çimlenmesinin başladığı döneme denk geldiğini ifade eden Demirok, bu nedenle zararın minimum seviyede yaşandığını söyledi.

Programa ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok'un yanı sıra TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hakan Tarhan da katıldı. - ANKARA