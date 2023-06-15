Starbucks, haksız yere işten çıkardığı eski yöneticisine 25,6 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD'nin Philadelphia kentindeki bir mağazada iki siyahinin tutuklanmasının ardından haksız yere işten çıkarıldığını öne süren eski bir Starbucks yöneticisine, 25,6 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

NEW ABD'nin Philadelphia kentindeki bir mağazada iki siyahinin tutuklanmasının ardından haksız yere işten çıkarıldığını öne süren eski bir Starbucks yöneticisine, 25,6 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Şirketin eski bir bölge müdürü Shannon Phillips'in, 2018'de Starbucks'ın Philadephia'daki bir şubesinde gerçekleşen söz konusu olay sonrasında kendisinin ve diğer beyaz çalışanların haksız yere cezalandırıldığı iddiasıyla başvurduğu mahkemede jüri kararı çıktı.

New Jersey'deki jüri, Phillips'in kovulmasının federal ve eyalet düzeyindeki ayrımcılıkla mücadele yasalarına aykırı gerçekleştiğine karar verirken, Phillips, zararını telafi edecek 600 bin doların yanı sıra, 25 milyon dolar da manevi tazminat kazandı.

Davaya göre, Philadelphia'daki bir şubenin müdürü, Nisan 2018'de hiçbir şey sipariş etmeden oturan iki siyahi için polisi ararken, o dönemde Philadelphia, güney New Jersey ve birkaç yerdeki operasyonların bölge müdürü olan Phillips'in tutuklamalarla ilgisi olmadı.

Phillips, olaya dahil olmayan başka bir beyaz yöneticiyi "yanlış olduğunu bildiği nedenlerle" idari izne çıkarmasının emredildiğini söylerken, söz konusu yöneticinin idari izne çıkarılmasına itiraz ettikten kısa bir süre sonra da kovulduğunu belirtti.

Davaya göre, tutuklamaların gerçekleştiği mağazadan sorumlu olmayan bölge müdürünün görevden uzaklaştırılmasına ilişkin şirketin gerekçesi, "siyahi mağaza yöneticilerine beyaz yöneticilerden daha az ödeme yapıldığı" iddiası oldu.

Phillips, bölge müdürlerinin çalışan maaşları konusunda herhangi bir girdisi olmadığı için bu tartışmanın anlamsız olduğunu savunurken, Starbucks'ın "toplumu olaya uygun şekilde yanıt verdiğine ikna etme çabası" ile bölgede çalışan "beyaz çalışanları cezalandırmak" için adımlar attığını öne sürdü.

Eski yöneticinin avukatı da şirketin öfkeyi yatıştırmak ve harekete geçtiğini göstermek için "kurbanlık bir koyun" aradığını iddia etti.

Starbucks ise şirketin bir kriz sırasında "güç ve kararlılık" geçmişine sahip birine ihtiyacı olduğunusavunarak Phillips'in iddialarını reddetti.

Nisan 2018'de Philadelphia'daki bir mağaza müdürü, hiçbir şey sipariş etmeden oturan iki siyahi için polisi aramış ve bu kişiler tutuklanmıştı. Söz konusu hadise sonrasında şubenin önünde protestolar yaşanmış ve olay sosyal medyada geniş tepkiye yol açmıştı.

Olay sonrasında Starbucks, ABD genelindeki 8 binden fazla şubesini "ırkçılık önyargı eğitimi" için yarım günlüğüne kapatmıştı.