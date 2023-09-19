Starbucks, Çin'de Kahve İnovasyon Parkı Açtı

Starbucks, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yeni bir kahve inovasyon parkı açtı. Park, şirketin ABD dışındaki en büyük imalat ve dağıtım yatırımı olarak belirtiliyor.

NANJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Küresel içecek zinciri Starbucks, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yeni bir kahve inovasyon parkı açtı.

Şirket tarafından Salı günü yapılan açıklamada yaklaşık 220 milyon ABD doları tutarında bir yatırımla kurulan Starbucks Çin Kahve İnovasyon Parkı'nın, şirketin ABD dışındaki en büyük imalat ve dağıtım yatırımı olduğu belirtildi.

Yaklaşık 80.000 metrekarelik bir alanı kapsayan ve Shanghai'dan yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Kunshan kentinde bulunan park, bir kahve kavurma fabrikası, bir entegre dağıtım merkezi ve bir sürükleyici deneyim merkezi içeriyor. Starbucks, Kahve İnovasyon Parkı'nın tek bir alanda "çekirdekten bardağa" dikey entegrasyonu gerçekleştirdiğini, bunun tüm dünyada şirket için bir ilk olduğunu vurguladı.

Açılış töreninde konuşan Starbucks Coffee Company CEO'su Laxman Narasimhan, "Dünyadaki en büyük tüketici pazarlarından biri olan Çin, Starbucks açısından muazzam fırsatlar sunuyor" dedi.

Starbucks Çin Başkanı ve CEO'su Belinda Wong, parkın sürükleyici deneyim merkezinin, kahve serüveninin çok algılı teşhiriyle Çin'in özel kahve sektörünü daha da ileri götüreceğini söyledi.

Çin anakarasına 1999 yılında giriş yapan Starbucks, şu anda 250 Çin kentindeki 6.500'den fazla mağazasıyla varlığını hissettiriyor. Şirket, 2025 yılına kadar 300 Çin kentinde 9.000 mağaza açmayı planlıyor.