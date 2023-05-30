Starbucks, Çin Ana Karasında 9.000 Mağaza Hedefini Tutturma Yolunda İlerliyor

Starbucks'ın yeni küresel CEO'su Laxman Narasimhan, Çin'in dev pazar potansiyeline işaret ederek şirketin 2025 yılına kadar Çin ana karasında 9.000 mağaza açma hedefinde bir değişiklik olmadığını belirtti.

SHANGHAİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Starbucks'ın yeni küresel CEO'su Laxman Narasimhan, Çin'in dev pazar potansiyeline işaret ederek şirketin 2025 yılına kadar Çin ana karasında 9.000 mağaza açma hedefinde bir değişiklik olmadığını belirtti.

Salı günü 1.000'den fazla Starbucks mağazasının bulunduğu Shanghai'ı ziyareti sırasında konuşan Narasimhan, Çin'de kişi başına kahve tüketiminin arttığını ancak Japonya ve ABD'nin çok gerisinde kaldığını, bu durumun Çin'deki işi büyütmek için alan yarattığını söyledi. Shanghai, dünyada en fazla Starbucks mağazası bulunan kent olma özelliğini taşıyor.

Çin ana karasındaki ilk mağazasını 1999 yılında açan şirketin, 2 Nisan itibarıyla bölgedeki 244 kentte 6.200'den fazla mağazası bulunuyor.

Kovid-19'un etkisine rağmen şirket geçen sene Çin ana karasındaki mağaza sayısını 2025 yılına kadar 9.000'e çıkarmayı planladığını açıklamıştı.