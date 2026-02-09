Haberler

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 317 bin liraya yükseldi

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 7 milyon 317 bin liraya yükseldi. En düşük 6 milyon 936 bin lira, en yüksek ise 7 milyon 410 bin lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 7 milyon 317 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 936 bin lira, en yüksek 7 milyon 410 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 7 milyon 317 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 260 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 891 milyon 627 bin 456,15 lira, işlem miktarı ise 1909,56 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 401 milyon 429 bin 534,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Seren Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.260.000,005.170,00
En Düşük6.936.000,004.975,00
En Yüksek7.410.000,005.280,00
Kapanış7.317.000,005.212,80
Ağırlıklı Ortalama7.291.459,465.203,42
Toplam İşlem Hacmi (TL)13.891.627.456,15

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.909,56

Toplam İşlem Adedi115

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500

