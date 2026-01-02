Haberler

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 280 bin liraya yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 6 milyon 280 bin liraya ulaştı. En düşük ve en yüksek fiyat aralıkları 6 milyon 196 bin 365 lira ile 6 milyon 292 bin lira arasında değişti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 280 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 196 bin 365 lira, en yüksek 6 milyon 292 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 6 milyon 280 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı çarşamba günü 6 milyon 197 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 155 milyon 43 bin 594,31 lira, işlem miktarı ise 985,17 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 182 milyon 729 bin 922,10 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.197.999,004.480,00
En Düşük6.196.365,004.360,00
En Yüksek6.292.000,004.553,00
Kapanış6.280.000,004.543,00
Ağırlıklı Ortalama6.271.284,204.526,16
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.155.043.594,31
Toplam İşlem Miktarı (Kg)985,17
Toplam İşlem Adedi49

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
MHP'den harekat sinyali gibi sözler: SDG'nin hak ettiği son yaklaşıyor

MHP'den harekat sinyali gibi sözler: Hak ettiği son yaklaşıyor
Beşiktaş Orkun Kökçü'nün abisini de alıyor

Abisi de Beşiktaş yolunda