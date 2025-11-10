Haberler

Standart Altının Kilogram Fiyatı 5 Milyon 740 Bin Liraya Yükseldi

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 740 bin liraya çıkarak yüzde 2,1 oranında bir artış gösterdi. İşlem hacmi ise 11,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 740 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 478 bin lira, en yüksek 5 milyon 740 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 artışla 5 milyon 740 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı önceki işlem gününü 5 milyon 624 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 507 milyon 589 bin 248,74 lira, işlem miktarı ise 2 bin 71,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 102 milyon 567 bin 889,49 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.624.000,004.090,00

En Düşük5.478.000,004.045,00

En Yüksek5.740.000,004.223,00

Kapanış5.740.000,004.060,00

Ağırlıklı Ortalama5.539.509,624.142,74

Toplam İşlem Hacmi (TL)11.507.589.248,74

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.071,59

Toplam İşlem Adedi61

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
