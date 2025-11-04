Haberler

Standart Altının Kilogram Fiyatı 5 Milyon 535 Bin Liraya Düştü

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,9 düşüşle 5 milyon 535 bin lira olarak tamamladı. Piyasa verilerine göre, en yüksek fiyat 5 milyon 568 bin, en düşük fiyat ise 5 milyon 338 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 535 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 338 bin lira, en yüksek 5 milyon 568 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 5 milyon 535 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 585 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 778 milyon 827 bin 162,92 lira, işlem miktarı ise 1051,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 265 milyon 899 bin 824,09 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, Vakıf Katılım Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.585.000,004.124,15

En Düşük5.338.000,004.000,00

En Yüksek5.568.000,004.128,00

Kapanış5.535.000,004.000,00

Ağırlıklı Ortalama5.515.846,114.048,84

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.778.827.162,92

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.051,70

Toplam İşlem Adedi64

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
