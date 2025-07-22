Standart Altının Kilogram Fiyatı 4 Milyon 405 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 405 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 383 bin lira, en yüksek 4 milyon 413 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 405 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 378 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 568 milyon 195 bin 858,86 lira, işlem miktarı ise 812,91 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 45 milyon 350 bin 868,49 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Özak Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: