Standart Altının Kilogram Fiyatı 4 Milyon 296 Bin Liraya Yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 296 bin liraya çıktı. İşlem hacmi ise 1 milyar 206 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 296 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 263 bin 504,5 lira, en yüksek 4 milyon 296 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 296 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 286 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 206 milyon 754 bin 218,10 lira, işlem miktarı ise 282,19 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 235 milyon 508 bin 238,54 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.286.000,003.355,00

En Düşük4.263.504,503.339,50

En Yüksek4.296.000,003.350,00

Kapanış4.296.000,003.346,45

Ağırlıklı Ortalama4.271.650,603.346,45

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.206.754.218,10

Toplam İşlem Miktarı (Kg)282,19

Toplam İşlem Adedi19

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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