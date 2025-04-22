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Standart Altının Kilogram Fiyatı 4 Milyon 289 Bin Liraya Yükseldi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 4 Milyon 289 Bin Liraya Yükseldi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, %1,2 artışla 4 milyon 289 bin liraya ulaştı. Piyasa işlem hacmi 2,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 289 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 289 bin lira, en yüksek 4 milyon 321 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 4 milyon 289 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 238 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 605 milyon 924 bin 641,78 lira, işlem miktarı ise 605,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 996 milyon 893 bin 721,42 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.238.900,003.340,00

En Düşük4.289.000,003.490,65

En Yüksek4.321.999,503.515,45

Kapanış4.289.000,003.500,10

Ağırlıklı Ortalama4.308.987,823.505,41

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.605.924.641,78

Toplam İşlem Miktarı (Kg)605,95

Toplam İşlem Adedi35

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Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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