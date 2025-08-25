Standart Altının Kg Fiyatı Haftanın İlk Günü 4 Milyon 442 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 442 bin liraya çıkarak yüzde 0,8 artış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 3 milyar 132 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 442 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 438 bin 883 lira, en yüksek 4 milyon 458 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,8 artışla 4 milyon 442 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 132 milyon 6 bin 540,16 lira, işlem miktarı ise 704,46 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 351 milyon 771 bin 686,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Akbank, Uğuras Kıymetli Madenler ile DenizBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.405.000,003.345,30

En Düşük4.438.883,003.370,00

En Yüksek4.458.000,003.390,00

Kapanış4.442.000,003.381,60

Ağırlıklı Ortalama4.451.003,423.380,69

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.132.006.540,16

Toplam İşlem Miktarı (Kg)704,46

Toplam İşlem Adedi25

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
