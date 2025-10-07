Haberler

Standart Altın Fiyatı Yüzde 2 Artışla 5.53 Milyon Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 529 bin 999,5 liraya çıkarak önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde gerçekleşti. Gün içindeki en düşük ve en yüksek fiyatlar ise sırasıyla 5.400.000 ve 5.529.999,5 lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 529 bin 999,5 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 400 bin lira, en yüksek 5 milyon 529 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2 yükselişle 5 milyon 529 bin 999,5 lira oldu.

Standart altının kilogramı dün günü 5 milyon 420 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 548 milyon 28 bin 596,02 lira, işlem miktarı ise 2 bin 699,86 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 603 milyon 246 bin 800,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Denizbank ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.420.000,004.040,00

En Düşük5.400.000,003.902,70

En Yüksek5.529.999,504.100,05

Kapanış5.529.999,503.940,00

Ağırlıklı Ortalama5.472.091,313.987,11

Toplam İşlem Hacmi (TL)14.548.028.596,02

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.699,86

Toplam İşlem Adedi197

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
500
