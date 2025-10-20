Haberler

Standart Altın Fiyatı Haftaya Düşüşle Başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem günü sonunda 6 milyon 195 bin lira olarak belirlendi. Gün içinde en yüksek 6 milyon 225 bin, en düşük ise 6 milyon 114 bin lira görüldü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 6 milyon 195 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 114 bin lira, en yüksek 6 milyon 225 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 195 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 205 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 11 milyon 235 bin 388,52 lira, işlem miktarı ise 1523,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 697 milyon 773 bin 432,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış6.205.000,004.319,00

En Düşük6.114.000,004.256,00

En Yüksek6.225.000,004.560,00

Kapanış6.195.000,004.560,00

Ağırlıklı Ortalama6.141.472,834.358,05

Toplam İşlem Hacmi (TL)9.011.235.388,52

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1523,49

Toplam İşlem Adedi46

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi


