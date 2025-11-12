Haberler

Standart Altın Fiyatı Günün Sonunda 5 Milyon 816 Bin Lira Oldu

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı gün sonunda %0,1 artışla 5 milyon 816 bin 100 lira olarak belirlendi. Altın piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyar 61 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 816 bin 100 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 790 bin lira, en yüksek 5 milyon 817 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 5 milyon 816 bin 100 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 810 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 61 milyon 141 bin 339,52 lira, işlem miktarı ise 1.068,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 175 milyon 409 bin 166,96 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.810.000,004.140,00

En Düşük5.790.000,004.072,80

En Yüksek5.817.000,004.282,10

Kapanış5.816.100,004.140,00

Ağırlıklı Ortalama5.805.434,274.158,30

Toplam İşlem Hacmi (TL)6.061.141.339,52

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.068,63

Toplam İşlem Adedi57

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
