Haberler

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 835 bin liraya yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 835 bin liraya çıkarak yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. Gün içerisinde en düşük 5 milyon 830 bin lira, en yüksek ise 5 milyon 855 bin lira olarak belirlendi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 835 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 830 bin lira, en yüksek 5 milyon 855 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 5 milyon 835 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 826 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 810 milyon 315 bin 242,27 lira, işlem miktarı ise 826,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 970 milyon 45 bin 419,77 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Odea Bank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.826.000,004.280,00

En Düşük5.830.000,004.210,90

En Yüksek5.855.000,004.280,00

Kapanış5.835.000,004.210,90

Ağırlıklı Ortalama5.836.858,804.263,98

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.810.315.242,27

Toplam İşlem Miktarı (Kg)826,85

Toplam İşlem Adedi38

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Türkiye'yi ayaklandıran saldırılarla ilgili o tehlikeye işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Milyonları ilgilendiren zam trafiği başlıyor! İşte ilk toplantı tarihi
İntihar edeceğini söyleyip organları için çağrıda bulundu: Evimi bilenler gelsin

"Bugün intihar edeceğim" diyen gencin son isteği yürekleri dağladı
İslam Memiş'ten enflasyon rakamları sonrası dikkat çeken uyarı: İmkanı olan varsa...

Enflasyon rakamları sonrası dikkat çeken uyarı: İmkanı olan varsa...
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Milyonları ilgilendiren zam trafiği başlıyor! İşte ilk toplantı tarihi
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı

Tavandan indi, marketi talan etti! Ne kadar içki varsa içip sızdı
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı

İlk kez NATO ve AB üyesine savaş gemisi sattık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.