Standart Altın Fiyatı 5 Milyon 738 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 738 bin lira olarak kaydedildi. İşlem hacmi 9 milyar 782 milyon 561 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 738 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 520 bin lira, en yüksek 5 milyon 840 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,8 yükselişle 5 milyon 738 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 529 bin 999,5 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 782 milyon 561 bin 965,61 lira, işlem miktarı ise 1.742,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 53 milyon 450 bin 887,41 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.529.999,503.940,00

En Düşük5.520.000,003.945,00

En Yüksek5.840.000,004.290,00

Kapanış5.738.000,004.050,00

Ağırlıklı Ortalama5.669.605,694.166,82

Toplam İşlem Hacmi (TL)9.782.561.965,61

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.742,79

Toplam İşlem Adedi159

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
