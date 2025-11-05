Haberler

Standart Altın Fiyatı 5 Milyon 505 Bin Liraya Düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 505 bin lira olarak belirlendi. Fiyat, gün içindeki en düşük ve en yüksek değerleriyle birlikte yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 505 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 376 bin lira, en yüksek 5 milyon 600 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 5 milyon 505 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 535 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 28 milyar 534 milyon 376 bin 771,81 lira, işlem miktarı ise 5 bin 272,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 28 milyar 716 milyon 261 bin 670,08 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, QNB Bank ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.535.000,004.000,00

En Düşük5.376.000,003.915,00

En Yüksek5.600.000,004.150,00

Kapanış5.505.000,004.072,00

Ağırlıklı Ortalama5.391.515,764.023,42

Toplam İşlem Hacmi (TL)28.534.376.771,81

Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.272,66

Toplam İşlem Adedi160

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
