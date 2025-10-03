Standart Altın Fiyatı 5 Milyon 345 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 5 milyon 345 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 125 bin 500 lira, en yüksek 5 milyon 345 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 yükselişle 5 milyon 345 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 334 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 19 milyar 768 milyon 381 bin 24,29 lira, işlem miktarı ise 3 bin 788,32 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 871 milyon 131 bin 837,29 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Denizbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: