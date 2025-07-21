Standart Altın Fiyatı 4 Milyon 378 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 378 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 363 bin lira, en yüksek 4 milyon 390 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 378 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 350 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 477 milyon 189 bin 55,57 lira, işlem miktarı ise 339,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 764 milyon 915 bin 333,59 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, AG Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese, Troy Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: