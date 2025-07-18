Standart Altın Fiyatı 4 Milyon 350 Bin Liraya Yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 350 bin liraya çıkarak yüzde 1 artış gösterdi. Altın borsasında toplam işlem hacmi ise 3 milyar 691 milyon lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 350 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 333 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 1 artışla 4 milyon 350 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 305 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 691 milyon 576 bin 585,23 lira, işlem miktarı ise 852,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 357 milyon 489 bin 447,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.305.000,003.333,80

En Düşük4.333.000,003.350,00

En Yüksek4.350.000,003.368,00

Kapanış4.350.000,003.368,00

Ağırlıklı Ortalama4.340.529,413.359,65

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.691.576.585,23

Toplam İşlem Miktarı (Kg)852,66

Toplam İşlem Adedi36

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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