Standart Altın Fiyatı 4 Milyon 350 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 350 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 333 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 1 artışla 4 milyon 350 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 305 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 691 milyon 576 bin 585,23 lira, işlem miktarı ise 852,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 357 milyon 489 bin 447,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: