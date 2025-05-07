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Standart Altın Fiyatı 4 Milyon 260 Bin Liraya Yükseldi

Standart Altın Fiyatı 4 Milyon 260 Bin Liraya Yükseldi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 260 bin liraya ulaşarak yüzde 0,4 artış gösterdi. Gün içinde en düşük 4 milyon 250 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 275 bin lira seviyeleri kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 260 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 250 bin lira, en yüksek 4 milyon 275 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 4 milyon 260 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 4 milyon 242 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 765 milyon 299 bin 316,27 lira, işlem miktarı ise 1.603,83 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 855 milyon 286 bin 802,23 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NM Global Kıymetli Madenler, DenizBank, Yapı ve Kredi Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.242.000,003.427,00

En Düşük4.250.000,003.382,00

En Yüksek4.275.000,003.419,75

Kapanış4.260.000,003.410,75

Ağırlıklı Ortalama4.256.690,433.400,96

Toplam İşlem Hacmi (TL)6.765.299.316,27

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.603,83

Toplam İşlem Adedi75

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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