Standard&Poor's Türkiye'nin kredi not görünümünü pozitife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu revize etti. Türkiye'nin kredi not görünümünü durağandan pozitife çevirdi.

S&P Türkiye'nin kredi not görünümünü pozitife çevirdi. Türkiye'nin kredi notunun 'B' olarak teyit edildiği ve kredi notu görünümünün 'durağan'dan 'pozitif'e çevrildiği kaydedilen açıklamada, ödemeler dengesinin daha da iyileşmesi, döviz rezervlerinin daha hızlı artması ve gelecek 12 ay içinde dolarizasyonda düşüş görülmesi halinde uzun vadeli ülke notunun bir kademe yükseltilebileceği belirtildi. - İSTANBUL