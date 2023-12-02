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Standard & Poor's Fransa'nın Kredi Notunu Teyit Etti

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın kredi notlarını teyit ederken, not görünümünü negatif olarak bıraktı. S&P'nin açıklamasında, Fransa ekonomisinin büyüme tahminlerinin revize edildiği ve zayıf büyüme ile finansal koşulların baskı yaratmasının beklendiği belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın kredi notlarını "AA/A-1+" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif" olarak bıraktı.

S&P, Fransa ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Fransa'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notlarının "AA/A-1+" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif" olmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, negatif görünümün, yavaş azalışa rağmen yüksek bütçe açıkları ve kamu borçları nedeniyle Fransa'nın kamu maliyesine yönelik tahminlere ilişkin belirsizliği yansıttığı aktarıldı.

Kredi notunun teyit edilmesinin ise kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2025'ten itibaren kademeli de olsa düşeceği yönündeki tahminler tarafından desteklendiği belirtilen açıklamada, kamu borçlarının uzun vadeli olmasından dolayı yüksek faiz oranları nedeniyle artan borçlanma maliyetlerinin geçişken olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ihracat, hanehalkı tüketimi ve yatırımların beklenenden daha iyi performans göstermesi nedeniyle Fransa ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 0,4'ten yüzde 0,9'a yükseltildiği belirtildi.

S&P'nin açıklamasında, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisinin ise yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a revize edildiği, Fransa'nın ana ticaret ortağı Almanya ve diğer ülkelerdeki sıkı finansal koşullar ile zayıf büyümenin Fransa ekonomisi üzerinde de baskı yaratmasının beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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