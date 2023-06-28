Standard & Poor's, Çin'in Kredi Notunu Teyit Etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Çin'in uzun ve kısa vadeli kredi notlarını 'A+/A-1' olarak teyit etti, kredi notu görünümünü 'durağan' olarak korudu. Çin'in mali durumunun kötüleştiği ancak gelecek 2 yılda bir miktar konsolidasyon beklendiği belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Çin'in uzun ve kısa vadeli kredi notlarını "A+/A-1" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Çin'in kredi notunun teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Çin'in uzun vadeli kredi notunun "A+" ve kısa vadeli kredi notunun "A-1" olarak teyit edildiği aktarıldı.

Ülkenin kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğu belirtilen açıklamada, durağan görünümün Çin'in gelecek 2 yıl boyunca ortalamanın üzerinde büyümesini sürdüreceği yönündeki görüşü yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin iç ve dış zorlukları hafifletmek için harcamaları artırmasıyla ülkenin mali açığının bu yıl salgın öncesi seviyelerin üzerinde kalabileceği ifade edildi.

Çin ekonomisinin 2022'deki Kovid-19 kısıtlamalarından toparlandığı aktarılan açıklamada, ancak zayıf küresel talep ve emlak sektöründeki tehlikenin bu toparlanmayı engellediği belirtildi.

Açıklamada, devlet borcundaki ve faiz yükündeki artış nedeniyle ülkenin mali durumunun kötüleştiği ancak gelecek 2 yılda bir miktar konsolidasyon beklendiği kaydedildi.

Yerel makamların bilanço dışı borçları destekleme konusunda daha temkinli davrandığına işaret edilen açıklamada, ekonomik toparlanmanın daha yavaş da olsa devam etmesinin ve Çin'in mali performansının gelecek 2 ila 3 yıl içinde iyileşmeye başlamasının beklendiği ifade edildi.