St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na Batılı Gazetecilerin Girişi Yasaklandı

Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) Batılı ülkelerden gelen gazetecilerin girişi yasaklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel yatırımcılara Rus ekonomik modelini anlatacağı St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na Batılı gazeteciler alınmayacak. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada "Düşman ülkelerden gelen yayıncıların, gazetecilerin St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılmamasına karar verildi" dedi. Söz konusu foruma ilginin her zaman büyük olduğunu belirten Peskov, diğer tüm gazetecilerin forumda çalışabileceklerini söyledi. Peskov, düşman ülkeleri ise Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler olarak tanımladı.

Avrupa'ya "pencere" olarak görülen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, gelişmekte olan piyasalar ve tüm dünyanın karşı karşıya olduğu temel ekonomik sorunların dile getirilmesi ve tartışılması için 1997'den yılından beri Rusya'nın Petersburg kentinde düzenleniyor. Birçok yatırımcı tarafından İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) rakip olarak görülen forum, 14-17 Haziran'da yapılacak. - MOSKOVA