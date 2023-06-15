St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı

Rusya'nın Davos'u olarak adlandırılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapılarını ziyaretçilere açarken, forumda ele alınan konular arasında yaptırımlar ve Rusya'nın yeni ortak arayışları ön plana çıkıyor. Bu yıl 26'ıncısı düzenlenen SPIEF'e onlarca farklı ülkeden yüzlerce resmi davetli, yetkili ve iş dünyasından isimler katılıyor.

" Rusya'nın Davos'u" olarak adlandırılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapılarını ziyaretçilere açarken, forumda ele alınan konular arasında yaptırımlar ve Rusya'nın yeni ortak arayışları ön plana çıkıyor.

Bu yıl 26'ıncısı düzenlenen SPIEF'e onlarca farklı ülkeden yüzlerce resmi davetli, yetkili ve iş dünyasından isimler katılıyor.

Ukrayna savaşından önce Batılı yetkililerin ve şirketlerin yoğun ilgi gösterdiği foruma, bu yıl başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinin yanı sıra Körfez ülkeleri de katılım sağlıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin de misafir ülke olarak katıldığı forumda ele alınan konular arasında Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar ve ülkenin yeni ortak ve pazar arayışlarında attığı adımlar ön plana çıkıyor.

Putin ana oturuma katılacak

Forumun en önemli etkinliği olarak görülen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı ana oturum ise yarın düzenlenecek.

Önceki yıllarda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimlerin katıldığı ana oturumda Putin'e bu yıl Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun eşlik edecek.

17 Haziran'da sona erecek forum kapsamında, katılımcı şirketler arasında çok sayıda uluslararası anlaşma da imzalanıyor.