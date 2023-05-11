SSB'den 'Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri' için AR-GE çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ilgili paydaşların katılımıyla yürütülen, "Bilişsel Elektronik Harp Odak Teknoloji Ağı" (OTAĞ) çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen 9.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ilgili paydaşların katılımıyla yürütülen, "Bilişsel Elektronik Harp Odak Teknoloji Ağı" (OTAĞ) çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen 9. Ar-Ge Paneli'nde, bilişsel elektronik harp yöntemleri konusunda "Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrısı" açılmasına karar verildi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, mevcut veya gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan savunma sistemlerindeki kritik bileşenlerin yerlileşmesi, ileri ve çığır açıcı teknolojilerin ülkeye kazandırılması amaçlarıyla başlatılan OTAĞ çalışmaları ve Ar-Ge Panelleri sistematik bir kurgu dahilinde gerçekleştiriliyor.

Paydaş kurumların katılımıyla yürütülen OTAĞ çalışmaları ve Ar-Ge Panelleri neticesinde, 2023 yılının ilk SAGA Çağrısı, Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri alanında açıldı. Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri SAGA Çağrısı kapsamında, çalışılması hedeflenen alanlar bilişsel radar elektronik harp, bilişsel haberleşme elektronik harp, bilişsel EO elektronik harp ve bilişsel IR elektronik harp yöntemlerini ve alt başlıkları olarak belirlendi.

Başvurular, SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Portalı'na (arge.ssb.gov.tr) üye olunarak ve "Çevrimiçi SAGA Başvuru Formu" doldurularak 23 Haziran 2023'e kadar yapılabilecek.