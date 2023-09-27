SSB Başkanı Görgün, TSKGV'nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, güçlü bir ordunun, güçlü bir savunma sanayii sayesinde olabileceği bilinciyle, kahraman Mehmetçiğin sahadaki en büyük destekçisi olma görevini sürdürmeye...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, güçlü bir ordunun, güçlü bir savunma sanayii sayesinde olabileceği bilinciyle, kahraman Mehmetçiğin sahadaki en büyük destekçisi olma görevini sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Görgün, TSKGV'nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vakıf bünyesinde yer alan şirketlerin, savunma sanayii alanında dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer aldığını ifade etti.

Vakfın bağlı ortaklıklarında istihdam edilen 30 binin üzerindeki çalışanla, Türkiye Yüzyılında tam bağımsız savunma sanayi hedefleri için çalıştıkları kaydeden Görgün, vakıf olarak, bağlı ortaklıkların sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamak için teknolojik, mali, finansal, insan kaynakları ve verimlilik boyutlarında gelişimlerinin ölçülebilir performans göstergeleriyle izlenebilmesi ve vakıf hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için stratejiler belirlediklerini ve bu stratejilerin hayata geçirilmesi süreçlerini yakından takip ettiklerini vurguladı.

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla yürürken necip milletin desteğinin her daim kendilerini zinde tuttuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Güçlü bir ordunun, güçlü bir savunma sanayii sayesinde olabileceği bilinciyle, kahraman Mehmetçiğimizin sahadaki en büyük destekçisi olma görevimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Kurulduğu günden bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük destekçilerinden biri olan Vakfımızın 36. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ilk günden itibaren maddi ve manevi destekleriyle çalışmalarımıza destek olan milletimize şükranlarımı arz ediyorum."