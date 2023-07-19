Sri Lanka Parlamentosu Yolsuzlukla Mücadele Yasasını Kabul Etti

Sri Lanka parlamentosu, Uluslararası Para Fonunun (IMF) ekonomik kurtarma planının ön koşullarından birisi olarak sunulan yolsuzlukla mücadeleye yönelik yasayı kabul etti. Yasa, rüşvet ve yolsuzluğu önlemeyi, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve halkın ülke yönetimine güvenini artırmayı amaçlıyor.

Sri Lanka parlamentosu, Uluslararası Para Fonunun (IMF) ekonomik kurtarma planının ön koşullarından birisi olarak sunulan yolsuzlukla mücadeleye yönelik yasayı kabul etti.

IMF'nin yaklaşık 3 milyar dolarlık kurtarma planının ön koşullarından biri olan yolsuzlukla mücadele yasası Sri Lanka parlamentosunda oylandı.

225 üyeli parlamentoda oy birliğiyle kabul edilen yasa, rüşvet ve yolsuzluğu önlemeyi, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve halkın ülke yönetimine güvenini artırmayı amaçlıyor.

Sri Lanka'nın 83 milyar doları aşan toplam borcunun 41,5 milyar doları dış, 42,1 milyar doları iç borçtan oluşuyor.

Sri Lanka'daki durum

Ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'da, mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik artan protestoların ardından eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ailesiyle 13 Temmuz 2022'de ülkeden ayrılmıştı.

Rajapaksa, 14 Temmuz 2022'de elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. 20 Temmuz 2022'de Sri Lanka Meclisi'nde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, 2022'de Dünya Bankasından 600 milyon dolar kredi almıştı.

Sri Lanka'nın Çin'e yaklaşık 7 milyar, Hindistan'a yaklaşık 1 milyar dolar borcunun olduğu biliniyor.

Şubatta her iki ülke de kredilerini yeniden yapılandırma konusunda anlaşarak Sri Lanka'ya geri ödeme için daha fazla zaman tanımıştı.

IMF, martta Sri Lanka'ya yönelik Genişletilmiş Fon Kolaylığı kapsamında 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketini onaylamıştı.