Sri Lanka, Hollanda'dan 176.000 Kuluçkalık Yumurta İthal Edecek

Sri Lanka Tarım Bakanlığı, ülkedeki tavuk eti ve yumurta sıkıntısını çözmek üzere Hollanda'dan 176.000 kuluçkalık yumurta ithal edileceğini duyurdu.

KOLOMBO, 9 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka Tarım Bakanlığı, ülkedeki tavuk eti ve yumurta sıkıntısını çözmek üzere Hollanda'dan 176.000 kuluçkalık yumurta ithal edileceğini duyurdu.

Bakanlıktan Perşembe günü yapılan basın açıklamasında, kuluçkalık yumurtaların devlete ait Ulusal Hayvancılık Kalkındırma Kurulu aracılığıyla ithal edileceği belirtildi.

Tarım Bakanı Mahinda Amaraweera, yumurtaların özel sektördeki tavuk çiftliklerine sübvansiyonlu bir fiyatla dağıtılması için gerekli adımların atılması hususunda yetkililere talimat verdi.

Bakanlık, söz konusu kuluçkalık yumurta stokunun önümüzdeki ay Sri Lanka'ya ulaşacağını açıkladı.

Sri Lanka'da yüksek yem maliyetleri ile kuluçkalık yumurta ve tavuk eksikliği nedeniyle tavuk ve yumurta fiyatları son aylarda artış kaydetmişti.