Sri Lanka, Hindistan rupisini yerel işlemlerde kullanmayı değerlendiriyor

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka, Hindistan rupisinin yerel işlemlerde kullanılmasına izin vermeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry, Hindistan'ı ziyaretinin ardından bu hamlenin turistlerin ve ticaretin kolaylaşmasına yardımcı olacağını belirtti. İki ülke arasındaki ticaret açığının Hindistan'ın lehine olduğuna dikkat çeken Sabry, Hindistan rupisini kullanmanın Sri Lanka için bir avantaj olacağını ifade etti.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka, Hindistan rupisinin yerel işlemlerde kullanılmasına izin vermeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry, Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ile Hindistan'ı ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Sabry, komşularının (Hindistan) para biriminin ülke içi işlemlerde kullanılmasına izin verme hamlesinin, "Hindistan ve diğer bölgelerden gelen turistlerin, birden fazla para birimi dönüştürme zahmetine girmeden Sri Lanka'da doğrudan rupi kullanmalarına" olanak sağlayacağını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret açığının Hindistan'ın lehine olduğuna işaret eden Sabry, Hindistan rupisini kullanmanın Sri Lanka için bir avantaj olacağına dikkati çekti.

Sabry, rupinin yerel işlemlerde kullanılması adımına dair "Daha fazla Hint para birimine ihtiyacımız var, bu nedenle daha fazla Hintlinin buraya gelmesi ve Hint parasını harcaması bizim için iyi." dedi.

Çok sayıda alanda anlaşma imzalanmıştı

20 Temmuz'daki ziyaretin ardından Hindistan ve Sri Lanka, enerji, ticaret ve kalkınma gibi çok sayıda alanda anlaşma imzalamıştı.

Sri Lanka, en büyük ticaret ortaklarından Hindistan'dan gıda, ilaç, inşaat malzemeleri, otomobil, gübre ve kimyasallar dahil olmak üzere çok sayıda ürün ithal ederken, iki ülke arasındaki ticaret 2021'de 5,45 milyar doları bulmuştu.

Hindistan, Sri Lanka'ya 4 milyar dolardan fazla yardım sağlamıştı.

Sri Lanka, Dünya Bankasından 600 milyon dolar kredi almıştı

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, 2022'de Dünya Bankasından 600 milyon dolar kredi almıştı.

Sri Lanka'nın Çin'e yaklaşık 7 milyar, Hindistan'a yaklaşık 1 milyar dolar borcunun olduğu biliniyor.

Şubatta her iki ülke de kredilerini yeniden yapılandırma konusunda anlaşarak Sri Lanka'ya geri ödemesi için daha fazla zaman tanımıştı.

IMF, martta Sri Lanka'ya yönelik Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kapsamında 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketini onaylamıştı.