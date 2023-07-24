Sri Lanka'da Yakıt Stokları Yeterli Durumda

Sri Lanka Elektrik ve Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, ülkenin yeterli miktarda yakıta sahip olduğunu açıkladı. Yakıt stoklarında dizel, süper dizel, benzin ve jet yakıtı bulunduğunu belirten Wijesekera, araçlar için yakıt kotasının önümüzdeki ay yeniden artırılacağını duyurdu.

KOLOMBO, 24 Temmuz (Xinhua) -- Sri Lanka Elektrik ve Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera ülkesinin yeterli miktarda yakıta sahip olduğunu belirtti.

Pazar günü Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da gazetecilere açıklama yapan Wijesekera, an itibarıyla ülkesinin 133.936 metrik ton dizel ve 6.192 metrik ton süper dizel yakıta sahip olduğunu söyledi.

Bakan ayrıca Sri Lanka'nın stoklarında 35.402 metrik ton 92 oktan ve 5.367 metrik ton 95 oktan benzinin yanı sıra 30.173 metrik ton jet yakıtı bulunduğunu söyledi.

Wijesekera, yakın zaman önce Sri Lanka'da araçlar için yakıt kotasının önümüzdeki ay yeniden artırılması kararı alındığını ve bunun bu yılki üçüncü artış olduğunu açıklamıştı.

Sri Lanka yakıt kotasını geçen yıl, yabancı rezerv kıtlığı nedeniyle yeterli yakıt alımında yaşanan güçlüklerden dolayı uygulamaya koymuştu.