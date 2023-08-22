Sri Lanka'da Kuraklık Nedeniyle 19.000 Hektar Pirinç Alanı Yok Oldu

Sri Lanka Tarım Bakanı Mahinda Amaraweera, ülkede 19.000 hektardan fazla pirinç arazisinin kuraklık nedeniyle yok olduğunu söyledi. Yerel pazarda pirinç kıtlığına yol açmayacağı belirtilirken, hasadın devam ettiği ifade edildi.

KOLOMBO, 22 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka Tarım Bakanı Mahinda Amaraweera, ülkede 19.000 hektardan fazla pirinç arazisinin kuraklık nedeniyle yok olduğunu söyledi.

Bakan Amaraweera, Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, şu anda yeterli stok bulunduğu için bu durumun yerel pazarda pirinç kıtlığına yol açmayacağını belirtti.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın temel gıda maddesi olan pirinçten yılda iki kez ürün alınıyor.

Bakan, mevcut sezonda 503.000 hektardan fazla çeltik tarlasının ekildiğini ve hasadın halen devam ettiğini sözlerine ekledi.

Sri Lanka meteoroloji dairesinin tahminlerine göre, adanın bazı bölgelerinde görülen günlük sağanak yağışlar dışında kuraklık önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek.